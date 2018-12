Ramselaar niet gelukkig bij PSV: ‘Pijnlijk dat ik niet in Milaan ben’

Bart Ramselaar is niet gelukkig bij PSV. De middenvelder kwam in de laatste zes officiële wedstrijden niet in actie; in drie van die wedstrijden behoorde hij niet eens tot de selectie. Dinsdag zal Ramselaar er ook niet bij zijn als PSV het in de Champions League opneemt tegen Internazionale. Daarom kon hij maandagavond met Jong PSV in actie komen tegen SC Cambuur, maar veel liever had hij nu in Milaan gezeten.

Na de 1-2 nederlaag tegen Cambuur erkent Ramselaar dat het 'in alle opzichten' een rotavond was. "Natuurlijk hadden zij meer kansen, maar de manier waarop we verliezen is wel zonde", vertelt de PSV'er bij FOX Sports. Hij stelt altijd te willen winnen, voor welk team dan ook, maar noemt het 'natuurlijk pijnlijk' dat hij niet met de selectie van het eerste is afgereisd naar Milaan.

"Maar ik kan het maar beter positief bekijken. Ik maak nu in ieder geval minuten en in Italië zou ik waarschijnlijk toch niet spelen. Maar in het algemeen is het zeker niet fijn, nee. Ik ben zeker niet gelukkig op dit moment. Het is gewoon heel lastig. Ik ga natuurlijk wel kijken, want het blijft mijn team, maar ik had er graag bij willen zijn", aldus Ramselaar. De 22-jarige Amersfoorter kan zijn sores op het veld achter zich laten, maar spreekt van een 'vervelende situatie'.

"Er moet verandering in komen", hint hij naar een mogelijke transfer in januari. "Ik wil niet te veel zeggen over de winterstop, maar ik ben gewoon niet gelukkig met mijn rol. Ik wil gewoon voetballen." De komende weken zal hij echter aanwenden om zo fit mogelijk te worden. "Het is niet zo dat ik denk dat ik nu wel bij de pakken neer kan gaan zitten. Ik kan me altijd ontwikkelen op de trainingen en ik moet zorgen dat ik fit word. Het moet vooral uit mezelf komen."