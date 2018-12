Jong Achilles beleeft nachtmerrie tegen Jong Heracles: 20-0

Jong Achilles ’29 heeft maandag een absoluut dieptepunt beleefd in groep A van de beloftencompetitie dit seizoen. Op bezoek bij koploper Jong Heracles Almelo gingen de Groesbekers met 20-0 onderuit. Na 45 minuten spelen keken de bezoekers tegen een 10-0 achterstand aan. Vincent Vermeij (6), Joey Konings (5) en Sylvester van der Water (4) schoten het vaakst raak.

Jong Achilles pakte dit seizoen nog geen punt in de beloftencompetitie en leed al grote nederlagen tegen Jong FC Emmen (11-0), Jong SC Cambuur (10-0), Jong De Graafschap (10-0) en Jong FC Twente (10-2). Met een doelsaldo -57 verscheen Jong Achilles maandagavond aan de aftrap in het Polman Stadion in Almelo. De ploeg van trainer Marck Cieraad was kansloos en ging door doelpunten van Van der Water (2), Lennart-Marten Czyborr, Konings (3), Vermeij (3) en Jesper Drost de rust in met een 10-0 achterstand.

In de tweede helft was het spelbeeld onveranderd en bleef Heracles onverminderd op de aanval spelen. Door goals van Van der Water, Vermeij, Zeki Erkilinc, Konings en een eigen doelpunt eindigde de wedstrijd na negentig minuten spelen in een 20-0 nederlaag voor de beloftenploeg uit Groesbeek. Na negen competitiewedstrijden staat Achilles zonder punten stijf onderaan met een negatief doelsaldo van 77 treffers (4 gemaakt, 81 tegen).