Kritiek op Feyenoord-talent: ‘Prima spits voor Excelsior of voor NAC’

Dylan Vente is niet goed genoeg voor het eerste elftal van Feyenoord, vindt Rob Jacobs. De oud-voetballer en tevens oud-trainer van Feyenoord is bij FC Rijnmond daarentegen wel lovend over Orkun Kökcü. Laatstgenoemde maakte afgelopen zondag tegen FC Emmen (1-4 winst) zijn debuut voor de Rotterdammers en was met een doelpunt en assist direct van grote waarde voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst.

“Een groeibriljant laat het iedere week zien. Het is zijn probleem dat hij niet iedere week speelt, want hij haalt het niveau niet”, aldus Jacobs over de negentienjarige Vente, die aan de aftrap verscheen in Emmen door de blessure van Nicolai Jörgensen. “Hij heeft niet het niveau dat je bij Feyenoord moet hebben. Die Turkse jongen (Kokcü, red.) kwam erin bij Feyenoord. Ik wist niet wat ik zeg, hij was zó goed. Ik heb een speler op zeventienjarige leeftijd nog nooit zo goed zien spelen. Vente heeft het niet.”

“Vente is een prima spits voor Excelsior of voor NAC Breda, waar hij op z'n beurt kan wachten en dan komt het balletje wel. Hij kan niet mee op dit niveau”, stelt Jacobs, die Vente zondagmiddag in Emmen meerdere kansen zag missen. “Het is ook een positie waarop je heel snel wordt aangepakt. Een spits moet er staan om te scoren. Als je spits bent van Feyenoord en je zoveel mogelijkheden krijgt van je collega's... Berghuis, Kokcü legden de bal zo voor hem neer, maar hij maakt ze niet. Dan houdt het een keer op.”