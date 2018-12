Onderzoek naar mogelijke dood door schuld omtrent overlijden van Astori

De openbaar aanklager in Florence is een onderzoek gestart naar twee artsen voor mogelijke nalatigheid omtrent de dood van Davide Astori. Volgens La Nazione kan de artsen dood door schuld ten laste worden gelegd, als het onderzoek uitwijst dat ze inderdaad nalatig zijn geweest. De aanvoerder van Fiorentina overleed in maart op 31-jarige leeftijd na een hartstilstand.

Astori overleed aan de gevolgen van een tachyaritmie, een abnormale versnelling van de hartslag. Dat hij hartproblemen zou kunnen ondervinden, had wellicht al moeten blijken uit medische onderzoeken die in de zomers van 2016 en 2017 werden afgenomen. Volgens de berichtgeving werd toen duidelijk dat Astori extrasystolen had, wat inhoudt dat het hart een hartslag overslaat en daarna een extra krachtige hartslag volgt. Dat is niet per se gevaarlijk, maar in 2017 kwamen via een echografie ook onderliggende hartafwijkingen aan het licht.

De vraag had toen moeten opdoemen of Astori nog door kon als voetballer, zo schrijft La Nazione, maar de twee artsen verklaarden hem fit. Na de bekendmaking van het onderzoek naar de twee artsen, die in publieke instellingen in Cagliari en Firenze werken, schrijft Fiorentina in een verklaring dat het de ontwikkelingen afwacht. "De club heeft nauw contact met de familie van Davide en we vinden het noodzakelijk om ons stil te houden, om de herinnering van onze aanvoerder en zijn geliefden te respecteren."