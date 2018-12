Manchester City voorkomt spotgoedkoop vertrek van ‘uitzonderlijk talent’

Phil Foden blijft de komende jaren verbonden aan Manchester City. De talentvolle middenvelder heeft zijn contract verlengd tot medio 2024, zo maakt de regerend kampioen van Engeland bekend. Het vorige contract van Foden liep in 2020 af. Met de nieuwe verbintenis voorkomt Manchester City dat de jeugdexponent voor een schijntje de deur uitloopt.

Foden, viervoudig international van Engeland Onder-21, maakte vorig seizoen zijn eerste minuten in de hoofdmacht van Manchester City. Hij debuteerde in november 2017 in de gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Feyenoord (1-0) en kwam in dat seizoen in totaal tot tien officiële wedstrijden. Dankzij het bereiken van vijf optredens in de Premier League kreeg hij in mei een kampioensmedaille; met zijn 17 jaar en 350 dagen was hij de jongste voetballer ooit die de Premier League-medaille in ontvangst mocht nemen.

Dit seizoen zette Foden zijn ontwikkeling voort. Hij reisde tijdens de voorbereiding mee naar de Verenigde Staten en maakte indruk op Josep Guardiola in de oefenduels met Manchester United en Real Madrid. "Het is lang geleden dat ik zoiets heb gezien", zei Guardiola. "Hij is een cadeautje voor ons." Sindsdien kwam Foden nog eens dertien keer in actie voor Manchester City, waarvan acht keer in de Premier League. Zaterdag deed hij nog acht minuten mee tijdens de 2-0 nederlaag tegen Chelsea, de eerste verliespartij van het seizoen in de competitie.

In oktober schreef de Daily Mirror dat de jonge Engelsman voor 200.000 euro was op te halen, zolang hij niet zou bijtekenen in het Etihad Stadium. Borussia Dortmund had volgens de krant serieuze interesse, terwijl ook RB Leipzig en Paris Saint-Germain de situatie in de gaten hielden. Foden heeft er echter voor gekozen om bij de club te blijven waarvoor hij al sinds zijn zesde speelt. "Hij is een uitzonderlijk talent en een kind van de club. Dit is waar hij wil voetballen", jubelt sportief directeur Txiki Begiristain. "Hij is op de best mogelijke plek."