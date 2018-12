PSV gaat voor zege: ‘In Italië is het voetbal emotioneler dan in andere landen’

Mark van Bommel eist van zijn spelers dat ze gemotiveerd zijn voor de wedstrijd tegen Internazionale van dinsdag. Hoewel PSV geen kans meer maakt om Europees te overwinteren, spreekt Van Bommel de ambitie uit om te winnen in Milaan. "Ongeacht waar je speelt en tegen wie je speelt, moet je altijd motivatie uit jezelf halen. Als je dat blijft doen, maakt het niet uit of je voor 'niks' speelt of niet", zegt de trainer op de persconferentie.

Volgens Van Bommel is in de eerdere uitwedstrijden tegen Barcelona (4-0) en Tottenham Hotspur (2-1) gebleken dat het moeilijk is om buitenshuis punten te pakken in de Champions League. "We spelen goed, maar halen geen punten. Die stap moeten we maken", geeft hij aan. "We hebben dit seizoen al heel grote stappen gezet. De stappen die je maakt in deze wedstrijden zijn supermooi en leerzaam. Dat neem je als speler en als team mee."

Een grote wedstrijd meemaken in Italië wordt voor zijn spelers een nieuwe ervaring, zo weet de voormalig middenvelder van AC Milan. "In Italië is het voetbal emotioneler dan in andere landen. We spelen in een uitverkocht stadion en in omstandigheden waar je als speler van droomt en van leert. Het is een uitdaging om de ervaring van morgen weer mee te nemen naar de competitie."

De ontwikkeling van PSV is snel gegaan, zo vindt Van Bommel. Hij trekt de vergelijking met de uitwedstrijd tegen BATE Borisov in de voorrondes van de Champions League. "Als je ziet hoe we daar begonnen, ontzettend nerveus en onwennig, en hoe we twee weken geleden tegen Barcelona speelden, dan is de ontwikkeling van mijn team enorm geweest", citeert Voetbal International. Misschien nog wel groter en sneller dan ik verwacht had. Iedereen weet wat hij in het veld moet doen. Ook als er iemand uitvalt. En ook als staf zijn we gegroeid. Dat is een compliment naar de jongens toe."

Middenvelder Pablo Rosario, ook aanwezig op de persconferentie, zegt dat het vertrouwen in een goed resultaat groot is bij PSV. "Elke speler weet wat hij moet doen in het veld, wie er ook in staat", benadrukt Rosario. "We gaan er alles aan doen om de laatste wedstrijd morgen winnend af te sluiten." PSV moet het in het Giuseppe Meazza stellen zonder Daniel Schwaab en Bart Ramselaar. De Eindhovenaren pakten tot dusver slechts een punt; Inter heeft er zeven en strijdt nog om de tweede plek.