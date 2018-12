Chelsea ontzegt vier supporters de toegang na racisme richting Sterling

Chelsea heeft vier supporters tot nader orde een verbod opgelegd om naar wedstrijden van de club te komen. Het viertal zou zich schuldig hebben gemaakt aan racistische uitingen jegens Raheem Sterling, in de wedstrijd tegen Manchester City van zaterdagavond. Het onderzoek van Chelsea en de Londense politie loopt nog.

Het ging op Stamford Bridge mis toen Sterling voor een aantal Chelsea-fans een bal oppikte die over de achterlijn was gerold. Op televisiebeelden, die na een tweet van Ian Wright massaal werden gedeeld, was te zien dat de aanvaller verbaal werd belaagd door de supporters. Het leek erop dat een van de fans hem een 'black cunt' noemde.

Een woordvoerder van Chelsea liet zaterdag in een reactie weten dat men bekend was met de video en de beelden zou bestuderen. De club maakt echter niet duidelijk of de vier geschorste mannen ook de personen zijn die op de video te zien zijn. "Chelsea vindt alle vormen van discriminatie walgelijk. Als er bewijs is dat supporters deel hebben genomen aan racistisch gedrag, zal de club zware sancties opleggen, waaronder stadionverboden", laat men nu weten.

Het incident werd breed uitgemeten in de Engelse pers, mede omdat Sterling de schuld van het racisme deels bij de media legde. "Kijk eens naar de verschillen in de berichten die de kranten verspreiden over de jonge donkere speler en de jonge blanke speler", schreef de Engelsman onder meer op Instagram, doelend op verschil in de berichtgeving over Tosin Adarabioyo en Phil Foden, die allebei een huis kochten voor hun moeder.

"Dit is onacceptabel, omdat een onschuldig iemand iets in de schoenen wordt geschoven door de manier van berichtgeving", ging Sterling verder. "Deze jonge donkere speler wordt in een kwaad daglicht gesteld. Dit versterkt racisme en zorgt voor agressief gedrag. Dus voor alle kranten die niet begrijpen dat er tegenwoordig nog racisme is: denk nog eens na over eerlijke publiciteit en geef iedere speler gelijke kansen."