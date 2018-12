‘Mijn contract bij Feyenoord loopt tot 2020, dus ik keer in principe terug’

Emil Hansson speelt dit seizoen op huurbasis voor RKC Waalwijk en de jonge middenvelder was tot nu toe in de Keuken Kampioen Divisie goed voor vier doelpunten en vier assists in dienst van de Brabanders. De van Feyenoord gehuurde middenvelder is blij met de kans die hij krijgt bij RKC, al weet hij nog niet hoe zijn toekomst er precies uit zal zien.

“Ons seizoen is tot nu toe weliswaar behoorlijk wisselvallig, maar voor mij is het een enorm leerzame periode. Mijn coach, Fred Grim, is heel gedreven, hij zit er bovenop. Hij is contant bezig om ons individueel beter te maken en het teamproces te bevorderen. Bij vlagen spelen we erg goed maar er zitten ook mindere wedstrijden tussen. Die wisselvalligheid moet eruit”, vertelt hij op de website van zijn managementbureau Wasserman.

Hansson wordt voor één seizoen gehuurd van de Rotterdammers en gaat ervan uit dat hij aankomende zomer de deur van het Mandemakers Stadion achter zich dicht zal trekken: “Mijn contract bij Feyenoord loopt tot 2020, dus ik zal de komende zomer in principe weer terugkeren naar Rotterdam. Maar zeker weten doe je niets in de voetballerij, daar ben ik inmiddels wel achter.”

Als Hansson inderdaad terugkeert in De Kuip, zal hij dat doen als (jeugd)international van Zweden. De in Noorwegen geboren middenvelder, die een Noorse moeder en een Zweedse vader heeft, laat weten dat hij de knoop, ondanks wedstrijden namens Noorwegen Onder-15, -16, -17 en -19 inmiddels definitief heeft doorgehakt: “Ik denk dat het Zweedse voetbal toch beter bij me past. Uit de gesprekken die ik heb gehad bleek dat ze me er in Zweden graag bij willen hebben. Dat gaf mij vertrouwen, dat heeft mijn keuze uiteindelijk bepaald.”