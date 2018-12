Seedorf: ‘Ik wilde dat ik zijn geluk had, hij mocht maar blijven verliezen’

Clarence Seedorf begon het jaar 2014 nog als speler van Botafogo maar kondigde halverwege januari zijn pensioen als actief voetballer om de bij AC Milan ontslagen Massimiliano Allegri op te volgen. De voormalige middenvelder hield het als eindverantwoordelijke echter niet lang vol in het San Siro en had gehoopt dat hij wat meer krediet zou krijgen bij zijn voormalige werkgever.

“Het voordeel dat je een grote speler bent geweest blijft maar een week aanhouden zodra je in de dugout plaatsneemt. Daarna heb je inhoud nodig”, blikt de huidige bondscoach van Kameroen terug bij Mediaset. “Ik wist prima cijfers te overleggen. Milan zat in de problemen en ik ben ingestapt om de club te helpen.”

“Ik was erg eenzaam in die periode, maar we zijn er toch in geslaagd om een groep neer te zetten die goed wist te presteren: we behaalden 35 punten uit 19 wedstrijden, met een acceptabele speelstijl. Ik was daarna klaar om aan het nieuwe seizoen te beginnen, maar de club besliste anders. Ik wilde dat ik het geluk van Filippo Inzaghi had, hij kon blijven verliezen, maar mocht toch blijven zitten.”

Ondanks de teleurstellende afloop, heeft Seedorf er echter geen spijt van dat hij halsoverkop een punt achter zijn loopbaan als speler zette: “Ik ben daar erg tevreden over. Dat was ook de reden dat ik alles op gaf om van de ene op de andere dag naar Milan te komen als trainer. Na 24 jaar was ik klaar voor een nieuwe uitdaging. Ik won nooit de Gouden Bal, maar veel kampioenen waarmee ik samen speelde wonnen deze ook niet. Ik ben terugbetaald op een erg belangrijke manier: met overwinningen.”