Veel respect voor PSV: ‘Dit is de belangrijkste wedstrijd sinds ik hier ben’

Internazionale gaat dinsdagavond proberen ten koste van Tottenham Hotspur de volgende ronde van de Champions League te bereiken. De Italiaanse club heeft net zoveel punten als Tottenham, maar het onderlinge resultaat is in het voordeel van de Londenaren. Een goed resultaat tegen PSV is dan ook zeer gewenst, zegt trainer Luciano Spalletti.

"We moeten deze wedstrijd in het juiste perspectief zien", zegt Spalletti maandag op de persconferentie, geciteerd door diverse Italiaanse media. "We moeten een ploeg verslaan waarvan sommige mensen vergeten zijn dat het tijdens de loting hoger stond dan wij op de UEFA-ranking”, doelt de oefenmeester op het feit dat PSV tijdens de loting in pot 3 zat en Inter in pot 4.

Spalletti wil zich niet bezighouden met het duel van Tottenham met Barcelona, dat zich reeds heeft gekwalificeerd voor de achtste finales van het miljardenbal. “We moeten denken aan het winnen van onze eigen partij, tegen een ploeg die in pot 3 zat, terwijl wij in pot 4 zaten. Dit is de belangrijkste wedstrijd sinds ik hier ben, zelfs nog belangrijker dan het duel met Lazio vorig seizoen”, aldus Spalletti, die sinds juni 2017 werkzaam is bij Inter.

PSV is maandag zonder verdediger Daniel Schwaab en middenvelder Bart Ramselaar afgereisd naar Milaan. De Eindhovenaren, die een punt hebben verzameld in de vijf voorbije wedstrijden, staan laatste in Groep B en zijn al Europees uitgeschakeld. Het duel tussen PSV en Inter begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Zwayer.