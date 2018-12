Woedende voorzitter straft Koeman en co met busreis van honderden kilometers

Fenerbahçe nam onlangs afscheid van Phillip Cocu, maar ook onder diens opvolger Erwin Koeman heeft de Turkse grootmacht de weg naar boven nog niet gevonden. De 3-0 nederlaag op bezoek bij Akhisar Belediyespor van zondagavond heeft er zelfs toe geleid dat de club uit Istanbul de degradatiezone in is gezakt en voorzitter Ali Koç was na afloop van dat duel niet te spreken over de presentatie van zijn elftal.

Diverse Turkse media berichten namelijk dat de woedende preses de vliegtickets voor Koeman en de spelers heeft geannuleerd en de selectie voor straf met de bus terug heeft laten reizen vanuit Akhisar. De reis van tussen de 350 en 400 kilometer heeft Koeman en consorten vervolgens 5 à 6 uur gekost, waardoor zij pas zondagavond laat weer terug waren in Istanbul, terwijl zij met het vliegtuig slechts een uur onderweg zouden zijn geweest.

Fenerbahçe staat nu met veertien punten uit vijftien wedstrijden op de zestien positie in de Süper Lig en heeft slechts drie punten meer dan hekkensluiter Rizespor. Koeman noemde het resultaat tegen Akhisar in gesprek met Hürriyet een ‘schok’: “Ik hoop dat een aantal van mijn spelers snel zullen terugkomen, want we hebben ze nodig.”

“We spelen nu snel achter elkaar een paar wedstrijden, om te beginnen tegen Spartak Trnava in de Europa League. We hebben een moeilijk schema voor de boeg en geen tijd om uit te rusten. We bevinden ons in een moeilijke positie, maar ik ben een vechter. Ik zie altijd licht aan het einde van de tunnel. We moeten door blijven gaan en blijven vechten voor de club. We maken zeker moeilijke tijden door met Fenerbahçe, maar het enige dat we kunnen doen is blijven werken.”