AZ bevestigt vertrek Van den Brom en stelt nieuwe trainer aan

AZ bevestigt maandagmiddag via de officiële kanalen dat John van den Brom aan het eind van het seizoen vertrekt. 'In gezamenlijk overleg met de club is besloten om de wegen te scheiden', zo klinkt het. De verbintenis met Van den Brom liep tot komende zomer. Arne Slot, momenteel assistent-trainer bij AZ, volgt de hoofdcoach op.

In september 2014 volgde Van den Brom Marco van Basten op als hoofdtrainer van AZ. Onder leiding van de 52-jarige trainer plaatsten de Alkmaarders zich dat seizoen met een derde plaats in de Eredivisie rechtstreeks voor Europees voetbal. Ook in het seizoen 2015/16 slaagde AZ erin zich rechtstreeks te plaatsen voor de Europa League.

Van den Brom, die met AZ ook twee keer de finale van de KNVB Beker bereikte, is trots dat hij na een lange periode afscheid kan nemen. “Ik ben trots dat ik als langstzittende trainer de boeken in ga. De afgelopen vijf jaar heb ik mooie seizoenen beleefd bij AZ. Maar het is nog te vroeg om terug te blikken. Vanaf heden gaat de focus weer op dit seizoen.”

"We gaan er de komende maanden alles aan doen om het seizoen AZ-waardig af te sluiten", besluit Van den Brom op de clubsite. AZ meldt dat de duur van het contract van Slot en de verdere invulling van de staf in de loop van de tweede seizoenshelft gepresenteerd zal worden. Slot is sinds de zomer van 2017 als assistent actief in Alkmaar.