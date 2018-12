‘NAC Breda gaat dit seizoen direct degraderen uit de Eredivisie’

NAC Breda won zondag in eigen huis nipt met 2-1 van Vitesse, waardoor de club van trainer Mitchell van der Gaag de laatste plek in de Eredivisie overdroeg aan De Graafschap. Toch is de Parel van het Zuiden de belangrijkste kandidaat om direct uit de Eredivisie te degraderen, zo denken de bezoekers van Voetbalzone.

De afgelopen weken kon er op de frontpage gestemd worden op de poll 'Welke club degradeert dit seizoen direct uit de Eredivisie?' 36 procent van de stemmers verwacht dat NAC op de achttiende plek gaat belanden en dus volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie actief zal zijn. De Graafschap, dat sinds dit weekend hekkensluiter is, komt als tweede club uit de poll en vergaarde 27 procent van de stemmen.

FC Emmen is de andere grote degradatiekandidaat. De club uit Drenthe, die momenteel op de zestiende plek bivakkeert in de Eredivisie, krijgt 17 procent van de stemmen. FC Groningen, Fortuna Sittard (beide 5 procent), PEC Zwolle (3 procent), Excelsior (2 procent) en Willem II (1 procent) gaan waarschijnlijk niet direct degraderen in de ogen van de bezoekers van Voetbalzone, terwijl 4 procent van de stemmers kiest voor 'een andere club'.