‘We hadden, God mag weten, hoeveel verslagen van De Ligt’

Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong worden al maandenlang in verband gebracht met een transfer naar een Europese grootmacht. Ook Manchester United had de twee spelers van Ajax in het vizier, vertelt Derek Langley, die bij the Red Devils werkzaam was als 'head of youth recruitment' en tussen 2000 en 2016 veel talenten binnen hengelde.

"Spelers die de club heeft laten lopen? Matthijs de Ligt. We hadden, God mag weten, hoeveel verslagen van hem", vertelt Langley in een interview met Manchester Evening News. "Frenkie de Jong en nog meer van dit soort talenten zijn nu over heel Europa verspreid. Dayot Upamecano van RB Leipzig was ook iemand die we volgden."

"Dit is ook waarom ik uitvoerig met vice-voorzitter Ed Woodward heb gesproken. Ik heb gezegd dat ik niet overtuigd ben van de kwaliteiten van bepaalde mensen binnen de club. Ik zei tegen Woodward: 'Als je denkt dat ik hier ga zitten en je vertel wat je wil horen, dan ben ik niet de juiste man. Want ik ga je exact vertellen wat ik zie'", aldus de voormalig scout van United.

Zeven maanden na het gesprek nam de Engelse topclub afscheid van Langley, die onder anderen Marcus Rashford, Jesse Lingard, Gerard Piqué en Danny Welbeck scoutte. Ook heeft hij een rol gespeeld bij de komst van voormalig Feyenoorder Tahith Chong. "Hij stond op het punt om voor Chelsea te kiezen, maar ik heb hem en zijn ouders overtuigd dat zijn toekomst bij United lag."