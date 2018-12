Ajax geeft Amerikaans jeugdinternational contract: ‘Hoop dit jaar te debuteren’

Sergiño Dest heeft zijn eerste profcontract bij Ajax getekend, zo communiceren de Amsterdammers maandagmiddag via de officiële kanalen. De achttienjarige verdediger, die sinds 2012 op De Toekomst actief is, heeft een verbintenis gesigneerd die ingaat op 1 januari 2019 en zal lopen tot en met 30 juni 2021.

De in Almere geboren Dest speelt als zoon van een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader zijn jeugdinterlands voor het Onder-20-elftal van de Verenigde Staten en maakte op 15 oktober van dit jaar zijn debuut voor Jong Ajax in de wedstrijd tegen Jong PSV. De rechtsback kwam sindsdien vijf keer in actie namens het beloftenelftal en wist in die wedstrijden eenmaal te scoren.

Als het aan Dest ligt, blijft het dit seizoen echter niet alleen bij wedstrijden voor Jong Ajax: “Ik ben heel blij met dit contract. Op naar mooie dingen! Ik wil zoveel mogelijk wedstrijden spelen voor Jong Ajax, daar echt een vaste waarde worden. En ik hoop dit seizoen mijn debuut te maken in Ajax 1”, reageert de vleugelverdediger, die officieel nog deel uitmaakt van de selectie van Ajax Onder-19, op het nieuws over zijn contract.