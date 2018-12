Ten Hag: ‘Dat hij klein is, is het enige minpuntje dat ik kan bedenken’

André Onana viel zaterdag geblesseerd uit tijdens de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle en de doelman is een twijfelgeval voor het Champions League-treffen tussen de Amsterdammers en Bayern München van aanstaande woensdag. De Kameroener werd in Zwolle vervangen door Kostas Lamprou, die zich moest haasten om op tijd klaar te zijn om erin te komen.

“Ik had dit nog nooit meegemaakt, zo'n plotselinge invalbeurt. Het voelde vreemd”, vertelt hij in gesprek met Het Parool. Lamprou kon een paar minuten nadat hij in was gevallen niet voorkomen dat een kopbal van Zian Flemming uiteindelijk tot een eigen doelpunt van Lasse Schöne leidde en de Griek kreeg meteen weer het commentaar te verwerken dat hij eigenlijk te klein zou zijn voor een keeper.

“Ik schampte erlangs met mijn vingers. Dat was niet genoeg. Mijn lengte komt altijd terug in de kritieken, ik heb ermee leren leven”, vervolgt de sluitpost, die aangeeft door goed te anticiperen, goed positie te kiezen en zijn sprongkracht wil proberen om zijn geringe lengte te compenseren, zijn verhaal. Lamprou weet niet hoe ernstig de blessure bij Onana is en geeft aan er klaar voor te zijn als Erik ten Hag voor de wedstrijd tegen Bayern een beroep op hem doet: “De trainer heeft al vaak het belang van een brede selectie benoemd. Nu moet ik misschien mijn bijdrage leveren in een belangrijke periode voor de club. Dat is mijn rol. Daar sta ik voor. Nu moet ik presteren.”

Het ontbreken van Onana zou een tegenvaller zijn voor Ten Hag, die echter ook alle vertrouwen heeft in diens vervanger. De oefenmeester vindt dat Lamprou een keeper is die past in de ‘Ajax-stijl’: “Aanvallend, heel scherp op diepteballen, goed uit zijn doel, rustig meevoetballend en sterk in de duels één tegen één. Maar bovenal heeft hij een geweldig karakter. Hij geeft gif aan de ploeg. Dat hij klein is, is het enige minpuntje dat ik kan bedenken. Dan moet je iets anders gaan keepen, je stijl aanpassen. En dat doet hij.”