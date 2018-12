‘Ik weet vanuit mijn Ajax-verleden dat het niet altijd fijn is’

Urby Emanuelson heeft het naar zijn zin bij het FC Utrecht van trainer Dick Advocaat. De 32-jarige middenvelder speelde zondag een belangrijke rol bij de gewonnen thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1). "De trainer wil dat ik veel aan de bal kom. Ik word daarin gepusht door hem", vertelt Emanuelson in een interview met De Telegraaf.

De veelzijdige middenvelder zegt dat Advocaat er niet voor terugdeinst om kritiek te leveren als het minder goed loopt. "Dan wil hij dat ik meer sleur om wel aan de bal te komen. Hij blijft mij ondanks mijn leeftijd pushen om het beste uit mezelf te halen", aldus Emanuelson, die met een schuin oog al kijkt naar de laatste thuiswedstrijd van 2018, tegen zijn voormalig werkgever Ajax.

“Dat blijft speciaal. Ik heb daar toch zeventien jaar gevoetbald. Dat zal altijd bij me blijven. Ajax is op dit moment fantastisch. Het zal moeilijk worden om de punten hier te houden. Maar ik weet vanuit mijn Ajax-verleden dat FC Utrecht-uit niet altijd fijn is. We zullen er alles aan doen om te verrassen”, besluit Emanuelson.

Advocaat is blij met de inbreng van zijn ervaren pupil, maar verlangt altijd meer. "Hij kiest ook wel zijn momentjes", zegt de trainer van de Domstedelingen. "Af en toe is hij een beetje lui. Urby heeft al zo'n fantastische carrière gehad. Hij is 32 en kan voor Utrecht nog heel veel betekenen", zegt Advocaat over de zeventienvoudig Oranje-international.