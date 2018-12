Lukaku: ‘Ik kan in de Premier League niet met zoveel spieren spelen’

Romelu Lukaku was afgelopen weekend trefzeker tegen Fulham en maakte daarmee zijn zesde doelpunt van het huidige Premier League-seizoen. De spits van Manchester United kreeg de afgelopen maanden wat kritiek op zijn weinig productieve start en Lukaku heeft zelf ook het idee dat het beter kan. De aanvaller denkt dat zijn moeizame begin te maken heeft met de manier waarop hij uit het WK van afgelopen zomer is gekomen.

“Ik ben wat gespierder geworden voor het WK. Dat voelde toen geweldig en ik denk dat ik ook goed gespeeld heb in Rusland. Ik keerde echter terug naar een hele andere speelstijl, in de Premier League kan ik niet met zoveel spieren spelen als dat ik deed tijdens het interlandvoetbal. Toen ik terugkeerde wist ik dat meteen, ik moest spieren kwijtraken. Dan blijf je uit het krachthonk, drink je veel water en eet je veel groenten en vis, dat helpt”, legt hij uit aan verslaggevers.

“Ik heb in de dagen voor de wedstrijd tegen Fulham goede gesprekken gevoerd met de trainer (José Mourinho, red.), waarin hij mij heeft verteld wat hij van me verwachtte. Ik weet ook zelf dat het beter moet. Ik speelde met te weinig intensiteit en agressie, maar tegen Fulham denk ik dat dat wel is gelukt. Ik denk dat ik ook wat moe was na het WK. Ik had hetzelfde in 2014, toen ik na het WK terugkwam bij Everton en echt in een dip terechtkwam.”

“Dat wist ik nu ook, waarna ik een aantal tests heb gedaan met de medische staf om te zien waar het probleem lag. Ik had ook een hamstringblessure, dat overkomt mij verder nooit”, vervolgt hij zijn verhaal. “Ik moest ook anders gaan trainen en meer werken aan het voorkomen van blessures. En er was ook nog een mentale kater van het WK omdat het zo intens was. We kwamen zo dicht bij de ultieme glorie. Maar ik denk dat ik nu weer op een goed niveau zit en ik ben klaar om er tegenaan te gaan. Ik blijf vooruitkijken en ik wil beter worden, dingen toevoegen aan mijn spel en het team helpen om te winnen.”