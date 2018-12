Ibrahimovic cynisch: ‘Nu zien we dat Messi tegen hem streed, niet Cristiano’

Luka Modric won vorige week maandag de Ballon d'Or en doorbrak de hegemonie van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, die de afgelopen tien jaar de prestigieuze prijs in ontvangst mochten nemen. Zlatan Ibrahimovic is enigszins verbaasd dat de Kroatische middenvelder van Real Madrid de Ballon d'Or op zijn naam schreef.

Als de Zweedse spits van Los Angeles Galaxy in gesprek met het Amerikaanse FOX Sports wordt gevraagd over de winst van Modric, antwoordt de veteraan cynisch. “Nu zien we dat Messi tegen Florentino Pérez (voorzitter van Real Madrid, red.) streed, niet Cristiano”, aldus Ibrahimovic, die hiermee suggereert dat Pérez veel invloed heeft in de voetballerij.

Ronaldo laat in gesprek met La Gazzetta dello Sport weten dat hij vond dat hij recht had op de prijs dit jaar. “Ik ben van mening dat ik ieder jaar de Ballon d'Or moet winnen. Daar werk ik ook voor. Maar als ik niet win, is het niet het einde van de wereld. De cijfers liegen niet, maar denk nu niet dat ik minder gelukkig ben als ik niet win”, stelt de aanvaller van Juventus.

“Ik heb fantastische vrienden een een fantastische familie. Ik speel voor een van de beste clubs ter wereld. Denk je dan dat ik naar huis ga en ga huilen? Ik ben teleurgesteld, maar het leven gaat verder. Ik feliciteer Modric, hij verdient het”, besluit de 33-jarige topschutter, die in totaal vijf keer de Ballon d'Or in ontvangst mocht nemen.