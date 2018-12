Arjen Robben: ‘Ik kan geen beloftes doen over een terugkeer’

Arjen Robben vertrekt na dit seizoen bij Bayern München en de afgelopen weken is er druk gespeculeerd over de toekomst van de 96-voudige international van het Nederlands elftal. De aanvaller werd onlangs door BILD al in verband gebracht met een terugkeer bij PSV of FC Groningen, maar Robben zelf houdt zich vooralsnog op de vlakte.

“Het is natuurlijk een grote stap om je vertrek aan te kondigen, dat beslis je niet zomaar in één dag. Het is wel zo dat het goed voelt dat de keuze nu gemaakt is, zeker omdat ik het op het juiste moment aan de fans en aan de club heb kunnen mededelen”, legt Robben uit in gesprek met Kicker. “Ik had natuurlijk weer kunnen wachten, maar er is niets beters dan op deze manier te kunnen vertrekken.”

“Er is nu duidelijkheid voor alle betrokken partijen en de laatste maanden zullen heel speciaal worden”, vervolgt hij zijn verhaal. De 34-jarige routinier weet nog niet of hij volgend jaar nog actief zal zijn als voetballer: “Misschien stop ik wel helemaal. Als er een aanbod komt, waar ik honderd procent van overtuigd ben en ik het mooi vind, wil ik doorgaan. Als de perfecte aanbieding echter niet komt, kan het ook voorbij zijn.”

FC Groningen liet onlangs weten dat de deur altijd openstaat voor Robben, maar het is nog maar de vraag of hij ooit als speler terug zal keren bij de Trots van het Noorden: “Ik heb al eens eerder gezegd dat ik geen beloftes kan doen over een terugkeer. Als je iets belooft, moet je je daar ook aan houden. Alles ligt nog open voor het aankomende seizoen.”