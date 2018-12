‘Er was belangstelling, maar niet mooi genoeg om Ajax te verlaten’

Ajax lichtte onlangs de optie in het aflopende contract van Lasse Schöne, waardoor de Deense middenvelder nu tot medio 2020 vastligt in Amsterdam. Hij heeft het nog altijd meer dan uitstekend naar zijn bij de Amsterdammers en sluit niet uit dat hij zijn loopbaan afsluit in de hoofdstad. “Dit doe ik niet zo maar weg”, zegt Schöne in gesprek met het ANP.

“Ik ben van Ajax gaan houden. Van de materiaalman tot aan de mensen die de koffie inschenken en broodjes smeren. Het is een warme club, dat zal bijna iedereen bevestigen die hier een tijdje heeft rondgelopen. Al moet er natuurlijk wel gepresteerd worden. Er was wel eens buitenlandse belangstelling voor mij, maar tot nu toe was dat niet mooi genoeg om Ajax te verlaten”, stelt de 32-jarige middenvelder.

“Ik sluit niet uit dat ik ooit nog vertrek, maar het zou ook zomaar kunnen dat ik hier mijn loopbaan afsluit”, vervolgt de middenvelder, die in 2012 werd overgenomen van NEC en inmiddels 258 keer voor de Amsterdammers speelde. Schöne heeft nog elf wedstrijden nodig om de buitenlander met de meeste duels in het shirt van Ajax te worden. “Ik ben niet zo van de statistieken, maar dat zou me wel heel trots maken.”

Schöne vergelijkt Ajax met Bayern München, de komende opponent in de Champions League. “De meeste titels van het land, de meeste fans en iedere tegenstander geeft net iets extra's om van je te winnen. Alleen Bayern is nog wat groter. Die brachten in het eerste duel met ons nog even een fantastische speler als James Rodriguez in het veld. Dat zegt wel wat”, aldus Schöne. Hij denkt dat Ajax een kans heeft als er op dezelfde manier gespeeld wordt als in München, waar het 1-1 werd. “Toen waren we na een kwartier de betere ploeg. Waarom zou dat niet opnieuw kunnen?”