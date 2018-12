Cristiano Ronaldo: ‘Misschien heeft Lionel Messi mij wel meer nodig’

Cristiano Ronaldo maakte afgelopen zomer na negen jaar bij Real Madrid de overstap naar Juventus en de Portugees kent vooralsnog weinig aanpassingsproblemen in de Serie A. In zijn eerste vijftien competitiewedstrijden was hij goed voor tien doelpunten en zes assists en in de Champions League voegde hij hier nog eens een goal en een assist aan toe. De aanvaller wijst echter ook op zijn ploeggenoten als hij de vraag krijgt hoe het komt dat hij zo snel is gewend aan een nieuwe omgeving.

“Het is niet goed om specifiek iemand eruit te lichten, maar ik kan wel zeggen dat dit de beste groep is waarmee ik ooit heb samengespeeld. Hier zijn we een team, terwijl elders sommige spelers het idee hebben dat ze groter zijn dan de anderen. Hier bevindt iedereen zich op hetzelfde niveau, blijven we nederig en willen we winnen”, vertelt Ronaldo in gesprek met La Gazzetta dello Sport. “Als Paulo Dybala of Mario Mandzukic niet weten te scoren, zijn ze nog steeds blij en zie je ze lachen.”

“Voor mij persoonlijk is het mooi om dat verschil te voelen. Bij Madrid zijn de spelers ook nederig, maar hier krijg ik dat gevoel nog meer. Het is hier erg anders dan in Madrid, we voelen ons hier meer als een familie”, vervolgt hij zijn verhaal. De kans bestaat dat Ronaldo de Koninklijke tegen gaat komen met zijn nieuwe werkgever in de Champions League: “Daar denk ik niet aan, het kan me niets schelen. Ik wil winnen met mijn club, ik vergeet mijn verleden niet maar mijn focus ligt nu bij Juventus.”

Sinds de komst van Ronaldo naar Turijn wordt La Vecchia Signora ook in verband gebracht met andere spelers van Real Madrid. De 33-jarige aanvaller weet echter niet of er voormalige ploeggenoten zijn die in de toekomst de overstap zullen maken: “Ik zie dat er geschreven wordt over James Rodríguez, Gareth Bale en Marco Asensio, maar om eerlijk te zijn heeft Juventus geen andere spelers nodig. Je zou dit met de voorzitter moeten bespreken, ik weet niet hoe het in de toekomst zal lopen. Marcelo is geweldig, de deuren staan natuurlijk altijd open voor geweldige spelers en Marcelo is daar een van.”

Naast spelers van Real Madrid werd Ronaldo ook gevraagd naar zijn eeuwige rivaal Messi. De 154-voudig international van Portugal laat echter weten dat hij de confrontaties met de sterspeler van Barcelona vooralsnog niet enorm mist: “Misschien mis ik hem een beetje, maar wellicht mist hij mij wel meer. Ik heb in Engeland gespeeld, in Spanje, Italië, Portugal en met de nationale ploeg, terwijl hij nog steeds in Spanje zit. Misschien heeft hij mij wel meer nodig. Het leven is voor mij een uitdaging, daar hou ik van en ik hou ervan om mensen gelukkig te maken. Ik zou graag zien dat hij op een dag naar Italië zou komen en zoals ik de uitdaging aanneemt. Als hij daar gelukkig is, respecteer ik dat echter ook. Hij is een fantastische speler en een goed persoon, maar ik mis hier niets. Dit is mijn nieuwe leven en daar ben ik blij mee.”