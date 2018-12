Celtic slaat mogelijk opnieuw toe bij FC Groningen: ‘Er was contact’

Celtic haalde in het verleden Virgil van Dijk weg bij FC Groningen en neemt in januari mogelijk opnieuw een verdediger over van De Trots van het Noorden. Samir Memisevic bevestigt in een interview met de Daily Record namelijk dat de grootmacht uit Schotland belangstelling heeft getoond.

“Voor zover ik weet, is er contact geweest. Maar er is nog niets concreets aangeboden. Dus op dit moment is het enkel bij talk gebleven”, zo wordt Memisevic geciteerd. De 25-jarige Bosniër speelt sinds de zomer van 2016 in het Hitachi Stadion en heeft een aflopend contract, maar die verbintenis kan door een optie wel worden verlengd.

“Maar er zijn nog veel meer clubs geïnteresseerd, want mijn contract loopt binnenkort af. FC Groningen wil verlengen en heeft mij al een driejarige aanbieding gedaan. Het is een belangrijk moment voor mij en ik moet rustig nadenken over wat het beste is voor mij en mijn carrière”, gaat de tweevoudig international verder.

“Op het moment zit ik bij FC Groningen en het gaat hier erg goed met mij. Misschien blijf ik wel in Nederland. Ik heb het naar mijn zin.” Memisevic speelde voor Slaven Zivinice, Sloboda Tuzla, Teleoptik, Bezanija en Radnik Bijeljina, alvorens hij in 2016 bij FC Groningen terechtkwam. Hij speelde tot dusverre 73 wedstrijden voor De Trots van het Noorden.