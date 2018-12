VZ Team van de Week: Kökcü bijna jongste doelpuntenmaker bij debuut

Wie waren volgens de statistieken van Opta de beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? Orkun Kökcü scoorde bij zijn Eredivisie-debuut voor Feyenoord in de wedstrijd tegen FC Emmen (1-4 zege) en verdiende met dat optreden een plaats in het Team van de Week. Verder is PSV, dat vrijdagavond met 6-0 won van Excelsior, hofleverancier van het elftal.

Doelman: Sergio Padt (FC Groningen), statistiek: vijf reddingen - Padt maakte dit seizoen alleen tegen AZ (acht) en Feyenoord (zes) meer reddingen dan tegen VVV-Venlo (vijf).

Rechtsback: Jonas Svensson (AZ), statistiek: 93% passnauwkeurigheid (30 passes) - Svensson hield met AZ drie keer de nul in de laatste vijf Eredivisie-wedstrijden.

Centrale verdediger: Jan-Arie van der Heijden (Feyenoord), statistiek: twaalf balheroveringen - Van der Heijden noteerde voor het eerst sinds 11 december 2016 (toen tegen AZ) minimaal twaalf balheroveringen in een Eredivisie-wedstrijd.

Centrale verdediger: Trent Sainsbury (PSV), statistiek: vijf intercepties - Sainsbury kreeg in 213 minuten Eredivisie-voetbal voor PSV nog geen enkel doelpunt tegen.

Linksback: Angeliño (PSV), statistiek: tien voorzetten uit open spel - Angeliño is, met Roy Beerens, één van de twee spelers die dit Eredivisie-seizoen in twee duels minimaal tien voorzetten uit open spel gaf.

Middenveld: Orkun Kökcü (Feyenoord), statistiek: vier schoten, vier gecreëerde kansen - Kökcü werd de een-na-jongste Feyenoord-speler die scoorde bij zijn Eredivisie-debuut voor de club, na Zier Tebbenhoff (17 jaar 237 dagen).

Middenveld: Frenkie de Jong (Ajax), statistiek: vier schoten, drie gecreëerde kansen - De Jong zorgde voor het eerst dit kalenderjaar in opeenvolgende Eredivisie-duels voor een goal of een assist.

Middenveld: Urby Emanuelson (FC Utrecht), statistiek: zeven balheroveringen - Emanuelson maakte vier van zijn laatste zes Eredivisie-doelpunten met rechts (twee met links), nadat hij zijn eerste veertien Eredivisie-goals allemaal met links maakte.

Rechtsbuiten: Mitchell van Bergen (sc Heerenveen), statistiek: acht voorzetten uit open spel - Van Bergen werd de vierde jongste speler ooit (19 jaar en 103 dagen) met twee goals in één Eredivisie-duel voor sc Heerenveen.

Spits: Luuk de Jong (PSV), statistiek: De Jong scoorde in 2018 vijftien keer in thuisduels in de Eredivisie, het meeste voor een PSV’er sinds Jefferson Farfán in 2006 (ook vijftien).

Linksbuiten: Steven Bergwijn (PSV), statistiek: zeven gecreëerde kansen - Bergwijn creëerde zeven kansen tegen Excelsior, een persoonlijk record in een Eredivisie-duel.