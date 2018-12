Topaankoop mag bij Chelsea blijven: ‘Het is niets definitiefs’

Alvaro Morata ontbrak zaterdag in de selectie van Chelsea voor het duel met Manchester City. De aanvaller heeft nog niet iedereen op Stamford Bridge kunnen overtuigen en wordt dan ook in verband gebracht met een vertrek. Van Maurizio Sarri blijft Morata echter welkom bij Chelsea, zo vertelt de manager in de Engelse pers.

“Het is normaal. Ik denk dat Alvaro in staat is om te begrijpen dat het om een tactische beslissing ging. Het is niets definitiefs. We dachten dat we ruimte zouden krijgen en daarom hebben we voor het eerst overwogen om met Eden Hazard in de spits te spelen. Er was namelijk een mogelijkheid om op de counter te spelen”, aldus Sarri.

Morata, met een transfersom van 66 miljoen euro de op een na duurste aankoop van Chelsea, kwam dit seizoen tot veertien competitieduels, waarvan vier als invaller, en scoorde vijf keer. De 26-jarige Spanjaard heeft bij the Blues nog een contract tot de zomer van 2022.