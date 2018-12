Manchester City bood vijftig miljoen: ‘Het was een goede beslissing’

Tanguy Ndombélé bevestigt dat hij in de zomer in de belangstelling stond van Manchester City. “Ik had kunnen vertrekken en misschien was dat allemaal wel goed verlopen. De club was echter duidelijk: ze wilden niet dat ik weg zou gaan”, aldus de 21-jarige middenvelder in gesprek met Canal Football Club.

“Ik voelde niet veel voor een vertrek en ik denk dat je vandaag kunt zien dat het de beste beslissing is geweest. Het gaat goed, ik speel veel wedstrijden en zit bij de nationale ploeg van Frankrijk. Dus ik denk dat het een goed besluit was”, aldus de viervoudig international, die pas sinds afgelopen zomer onder contract staat bij les Gones.

Manchester City had naar verluidt vijftig miljoen euro over voor Ndombélé. “Ik weet niet hoe mijn loopbaan gaat verlopen. In plaats daarvan leef ik mijn carrière gewoon… Toen ik jong was, droomde ik niet van de ene of de andere club. Of het nu Real Madrid, Barcelona of Manchester City is: ik heb nooit van een specifieke club gedroomd.”

“Natuurlijk zijn dat grote clubs en ik sluit de deur voor niemand. PSG? Dat blijft een van de grootste clubs in Frankrijk en ik kom uit een Parijse banlieue…” Ndombélé vertrok vorig jaar op huurbasis van Amiens naar Lyon en afgelopen zomer werd de optie tot koop gelicht. Het contract van het talent loopt nog tot de zomer van 2023 door.