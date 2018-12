Maandag, 10 December 2018

Barcelona verkoopt Dembélé niet vanwege Messi

Binnen 24 uur zet Phil Foden zijn handtekening onder een nieuw zesjarig contract bij Manchester City. De jonge middenvelder is in het bezit van een aflopende verbintenis en werd in verband gebracht met een vertrek bij the Citizens. (Daily Telegraph)

José Mourinho heeft van de clubleiding te horen gekregen dat Manchester United in januari een verdediger kan aantrekken. Toby Alderweireld van Tottenham Hotspur staat bovenaan het verlanglijstje van the Red Devils. (The Sun)

Lionel Messi is van mening dat Barcelona Ousmane Dembélé 'nodig heeft'. Om die reden zal de Fransman niet verkocht worden, terwijl onder meer Arsenal en Liverpool geïnteresseerd zijn. (El Confidencial)

Hertha BSC moet vrezen voor een snel vertrek van Arne Maier. De jonge middenvelder, jeugdproduct van de club uit Berlijn, staat in de belangstelling van Manchester United en Arsenal. (The Sun)

Chelsea hanteert het beleid om spelers ouder dan dertig alleen nog maar eenjarige contracten te geven. Het betekent dat David Luiz zijn aflopende verbintenis mogelijk niet gaat verlengen, omdat hij minimaal voor twee jaar wil tekenen. (the Guardian)