VIDEO - River Plate wint Copa Libertadores na bloedstollende finale

River Plate legde zondagavond beslag op de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse evenknie van de Champions League. Men was in de tweede finale na verlenging met 3-1 te sterk voor aartsrivaal Boca Juniors. De samenvatting van de Superclasico is in onderstaande video terug te vinden.