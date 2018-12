‘Ik heb in de Aziatische CL gespeeld, maar ook dit is een droom’

De Graafschap pakte zaterdag een punt tegen ADO Den Haag (0-0) en deed dat met Agil Etemadi onder de lat. De doelman viel bij rust in voor Hidde Jurjus en hield zijn doel dus schoon. Voor de 31-jarige Etemadi betekende het zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau van Nederland.

“Ik heb ooit in de Champions League van Azië gespeeld, maar dit is ook een droom die uitkomt. Dat ik dit nog mag meemaken, vind ik heel bijzonder”, aldus de Iraniër in een interview met De Gelderlander. Eerder keepte hij bij onder meer Almere City, Tractor Sazi, FC Groningen en sc Heerenveen.

“Voor de wedstrijd zei Hidde al dat hij wat last had van zijn rug, maar ik dacht dat hij een grap maakte. In de rust bleek Hidde niet verder te kunnen en moest ik me klaarmaken. Aan alle reacties en schouderklopjes merkte ik dat iedereen mij deze kans gunde.”

Trainer Henk de Jong toonde zich tevreden over het optreden van Etemadi: “Agil heeft het geweldig gedaan. Hij heeft ons met een fantastische redding op de been gehouden”, doelde hij op een kans van Elson Hooi. “Als die bal erin was gegaan, was het waarschijnlijk heel anders afgelopen.” Ondanks het punt is De Graafschap wel afgezakt naar de laatste plaats.