PSV wil waardig afsluiten: ‘Wij weten hoe we ons gepresenteerd hebben’

PSV kan Europees niet meer overwinteren, maar hoopt het avontuur in de groepsfase van de Champions League wel waardig af te sluiten. De Eindhovenaren gaan dinsdag op bezoek bij Internazionale en Steven Bergwijn heeft vertrouwen in een goed resultaat, zo vertelt de aanvaller in een interview met De Telegraaf.

“We stappen niet zomaar in het vliegtuig.” Bergwijn en consorten hebben na vijf speelronden één punt verzameld in Groep B en volgens de buitenspeler had er meer ingezeten: “We hebben natuurlijk tegen betere teams gespeeld, maar ik heb niet het gevoel gehad dat we kansloos waren in deze poule.”

“Dat is ook wel weer positief, maar aan de andere kant is het dan heel frustrerend dat we maar één punt hebben. Maar wij weten als team hoe wij ons hebben gepresenteerd. Daar kunnen we mee verder.” De duels hebben Bergwijn in persoonlijk opzicht wel geholpen, want hij zegt dat hij beter wordt door te spelen op ‘topniveau’.

Bergwijn blijft echter kritisch: “Ik heb een paar goede wedstrijden gespeeld, maar ook een paar mindere. Dat is ook niet zo gek in deze poule, denk ik. Maar ik kijk naar het hele seizoen en niet alleen naar de Champions League.” De 21-jarige Bergwijn staat dit seizoen op 8 doelpunten en 7 assists in 21 officiële wedstrijden.

Selectie

Daniel Schwaab is niet met PSV mee afgereisd naar Milaan. De verdediger ontbreekt vanwege privéomstandigheden en ook Nicolas Isimat-Mirin en Bart Ramselaar zijn niet op het vliegtuig gestapt. Middenvelder Michel Sadilek zit wel in de Champions League-selectie voor het duel met Internazionale.