De Jong: ‘Mijn vriendin had het ook op de radio gehoord bij Edwin Evers’

De Telegraaf pakte vrijdag uit met het nieuws dat Paris Saint-Germain ‘zo goed als zeker’ de nieuwe club wordt van Frenkie de Jong. Les Parisiens zouden een bedrag van 75 miljoen euro overhebben voor de 21-jarige middenvelder. In gesprek met de Volkskrant benadrukt De Jong nog eens dat de zaak nog niet beklonken is.

“We hadden twee dagen vrij gehad, en toen was daar een heel circus met Paris Saint-Germain. Ik lag nog te slapen, want we trainden pas in de middag. Mijn vriendin was al even weggeweest. Ze kwam terug en zei: Heb je het gelezen? Ze had het ook op de radio gehoord bij Edwin Evers. Frenkie de Jong voor 75 miljoen naar Paris. We wisten dat het niet waar is, maar toch ga je dan even twijfelen”, zegt De Jong. Hij benadrukt dat er ‘nog geen deal’ is.

“Voor mij persoonlijk niet, met Ajax ook niet. Er is nog geen keuze gemaakt wat ik ga doen aan het einde van het seizoen, naar welke club ik ga, of ik nog een jaar blijf. Iedereen mag wat zeggen. Je kan ook niet iedereen tevreden stellen”, gaat de middenvelder verder. Ajax-trainer Erik ten Hag grapte afgelopen vrijdag op de wekelijkse persconferentie dat De Jong reeds Frans spreekt. Hij kon wel lachen om de opmerking van de oefenmeester.

“Want hij weet dat het nog niet zover is. Hij werkt bij Ajax. Ik heb niet het gevoel dat ik anders speel of train dan daarvoor. Anders moeten ze het zeggen natuurlijk. Over het algemeen liggen we er nog niet wakker van”, besluit De Jong.