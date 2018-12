Bayern-aanvaller praat openhartig over einde van carrière: ‘Genoeg is genoeg’

Door een zware enkelblessure speelde Kingsley Coman dit seizoen pas vijf wedstrijden voor Bayern München. In een openhartig interview met het Franse Téléfoot praat de 22-jarige vleugelaanvaller openlijk over het einde van zijn carrière. Coman benadrukt dat hij niet nog een keer onder het mes wil.

“Een nieuwe operatie zal ik niet accepteren. Genoeg is genoeg. Misschien is mijn voet niet voorbestemd voor mij. Ik zal dan teruggaan naar een ander, anoniem leventje. Ik heb het WK van afgelopen zomer meegemaakt als fan, zo kan het leven zijn. Er is nog genoeg ruimte om gelukkig te zijn, je kan niet altijd alles hebben”, zegt Coman, die afgelopen zomer niet van de partij was toen Frankrijk in Rusland wereldkampioen werd.

“Het was een heel moeilijk jaar. Toen ik geblesseerd raakte, betekende dat het einde van de wereld voor mij. Ik had mijn leven echt op orde”, vervolgt de Franse vleugelaanvaller. Hij speelde de twee meest recente competitiewedstrijden van Bayern, tegen Werder Bremen (1-2) en 1.FC Nürnberg (3-0), als invaller. “Vanaf het moment dat ik weer in vorm ben, zal het altijd mijn doel zijn om in het Franse team te komen. Ik ben nog jong, kan nog minimaal twee WK’s meemaken.”

Coman is zeer te spreken over de kwaliteiten van het huidige team van Bayern. “Als iedereen aanwezig is, ben ik ervan overtuigd dat we bij de beste teams ter wereld horen”, stelt Coman. Hij wordt bij der Rekordmeister gezien als de opvolger van Arjen Robben en Franck Ribéry. Over zijn landgenoot laat de aanvaller zich lovend uit. “Hij is een legende en heeft een hele grote invloed gehad op het voetbal. Franck doet het nog steeds heel erg goed.”