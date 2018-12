‘Er wordt meer betaald voor spelers met minder kwaliteit dan De Jong’

Frenkie de Jong staat naar verluidt voor een transfer naar Paris Saint-Germain en de aandacht voor de middenvelder is de afgelopen dagen dan ook alleen maar toegenomen. Desondanks slaagde de 21-jarige De Jong erin om Ajax bij de hand te nemen in de wedstrijd tegen PEC Zwolle, zag voormalig trainer Peter Boeve.

De ex-coach van onder meer PEC Zwolle vond De Jong ‘frank en vrij’ voetballen, zo vertelt hij in De Telegraaf. “Ik vind dat bijzonder knap. Al is het sowieso een nuchtere jongen. Dat blijkt ook altijd uit zijn optredens in de media. Het liefst laat hij echter gewoon zijn voeten spreken en daar is hij tegen PEC Zwolle uitstekend in geslaagd.”

Volgens Boeve is De Jong klaar voor de top: “Als je goed genoeg bent, ben je ook oud genoeg. De kwaliteiten van Frenkie staan buiten kijf. Hij speelt nagenoeg alle ballen vooruit, balverlies zoals voorafgaand aan de 1-2 lijdt hij zelden en hij zoekt de ruimtes op en versnelt het spel.” Het prijskaartje van 75 miljoen euro is niet gek, aldus Boeve.

“De bedragen die nu worden genoemd zijn voor Nederlandse begrippen weliswaar gigantisch, maar ik zie in het buitenland soms nog hogere bedragen betaald worden voor spelers met beduidend minder kwaliteit dan De Jong.” De Jong, vijfvoudig international van het Nederlands elftal, heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2022.