ADO blokkeert transfer: ‘Of er moet een waanzinnige aanbieding komen’

Abdenasser El Khayati kon ADO Den Haag zaterdag niet aan een overwinning op De Graafschap helpen (0-0), want de aanvallende middenvelder ontbrak vanwege een spierblessure. Zo werd eens te meer duidelijk hoe belangrijk El Khayati voor het team van trainer Alfons Groenendijk is of kan zijn. Het is de vraag hoelang de Rotterdammer nog in het Cars Jeans Stadion te bewonderen is.

De 29-jarige El Khayati wordt in verband gebracht met onder meer Feyenoord. Hij heeft nog een contract tot medio 2020 en dus voelt ADO niet de noodzaak om in januari te verkopen, zegt manager voetbalzaken Jeffrey van As in het Algemeen Dagblad.

“Niemand heeft zich voor hem gemeld en ondanks zijn goede statistieken bij ons en Kozakken Boys kan hij nergens anders zulke cijfers overleggen”, aldus Van As, die eraan toevoegt dat er in de winterstop niet over een transfer te praten valt.

“Of er moet een waanzinnige aanbieding komen. Ik reken erop dat Nasser het seizoen bij ons afmaakt.” El Khayati scoorde dit seizoen al dertien keer in vijftien wedstrijden. Eerder kwam hij uit voor onder meer FC Den Bosch, NAC Breda, Kozakken Boys en Queens Park Rangers.