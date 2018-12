Ten Hag is klaar met kunstgras: ‘Dat heb ik al zo vaak gezegd’

Ajax won zaterdag met 1-4 van PEC Zwolle, maar kwam het duel niet zonder kleerscheuren door. André Onana en Donny van de Beek raakten geblesseerd en vervolgens laaide de discussie over het gebruik van kunstgras in de Eredivisie weer op. Erik ten Hag is evenmin voorstander van de plastic ondergrond.

Ten Hag is voorstander van het afschaffen van kunstgras, zo vertelt hij in De Telegraaf: “Dat heb ik al zo vaak gezegd. Mijn mening heeft niet alleen met blessures te maken, maar je creëert ook een ander type voetbal. Nergens in een vooraanstaande competitie in Europa wordt op kunstgras gespeeld. Dat is de hoofdreden waarom ik tegen ben.”

Aanvoerder Matthijs de Ligt, Lasse Schöne en Onana beklaagden zich na afloop eveneens over het kunstgras in het MAC³PARK stadion. “Deze blessures zijn voor ons natuurlijk een aderlating. Kunstgras is eerlijk gezegd niet mijn favoriete ondergrond en dat geldt voor meer spelers”, zo wordt De Ligt geciteerd.

“Het zou een oorzaak van deze blessures kunnen zijn. Al hadden die ook op gewoon gras kunnen gebeuren. Maar ik denk dat het niet toevallig is dat Donny en André ze hier oplopen.” Ajax staat met veertig punten op de tweede plaats in de Eredivisie en neemt het woensdag in de Champions League op tegen Bayern München.