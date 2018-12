Van den Brom bevestigt vertrek: ‘Dat is in onderling overleg besloten’

John van den Brom bevestigt dat hij na dit seizoen vertrekt bij AZ. Het contract van de 52-jarige coach loopt af en zondagavond meldden diverse media al dat de verbintenis niet wordt verlengd. “Dat hebben we in onderling overleg besloten”, vertelt Van den Brom in een interview met De Telegraaf.

“Het moment is gekomen om allebei te gaan kijken naar een nieuwe stap. Dat moet vanaf komende zomer gaan gebeuren.” Van den Brom vreest niet dat hij de controle over de spelersgroep verliest nu ook de selectie weet dat hij na de zomer niet terugkeert in het AFAS Stadion.

“Dat zou iedere trainer zeggen, maar ik ben daar helemaal niet bang voor. Dit soort dingen gebeurt vaak in de voetbalwereld. En we hebben nog een half seizoen met elkaar voor de boeg, na ruim vier jaar te hebben samengewerkt. Onze groep is dusdanig sterk om dat met elkaar tot een goed einde te brengen.”

Van den Brom wordt nadrukkelijk in verband gebracht met FC Utrecht en zou al een oriënterend gesprek met de Domstedelingen hebben gevoerd. Men zou gesproken hebben over een tweejarige verbintenis met een optie op een derde seizoen, aldus Voetbal International. Van den Brom werkte sinds de zomer van 2014 voor AZ.