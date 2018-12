‘Het wemelt in het tv-wereldje van de verstokte Ajax-fans’

Ajax boekte zaterdag een ruime overwinning op PEC Zwolle (1-4), maar de avond had heel anders kunnen verlopen als Matthijs de Ligt met een rode kaart van het veld was gestuurd. Scheidsrechter Jochem Kamphuis liet het na een overtreding van De Ligt op Kingsley Ehizibue bij een gele prent. Willem van Hanegem begrijpt daar weinig van, zo vertelt hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

De icoon van Feyenoord schrijft dat Kamphuis waarschijnlijk wel rood had gegeven als Sepp van den Berg dezelfde overtreding had gemaakt. “De Ligt is inmiddels een bekende jongen, dat speelt dan toch mee. Ik snap de frustratie van de kleinere clubs in de eredivisie wel, hoor. En al die analytici die er dan op televisie een draai aan proberen te geven. André Onana was al uit zijn doel, de kans voor Kingsley Ehizibue was geen echte scoringskans. Wat een onzin.”

“Ik heb niks tegen Ajax, hoor, maar ook niet vóór en dat kunnen veel mensen die objectief hun mening moeten geven op tv met goed fatsoen niet zeggen. Het wemelt in het tv-wereldje nu eenmaal van de verstokte Ajax-fans, maar kijkers laten zich niet in de maling nemen.” Volgens Van Hanegem staat het hoe dan ook buiten kijf dat de negentienjarige De Ligt ‘een heel goede speler’ gaat worden en datzelfde geldt in de ogen van De Kromme voor Frenkie de Jong.

De middenvelder, die tegen PEC op fraaie wijze scoorde, vertrekt volgens De Telegraaf waarschijnlijk naar Paris Saint-Germain. “PSG is een prima club voor De Jong, een elftal met mooie voetballers en een prachtige aanvalslinie. Bovendien willen ze de hoofdprijs betalen voor hem en laten al die topspelers daar al weten dat ze graag met De Jong spelen. Daar zou ik ook gevoelig voor zijn”, besluit Van Hanegem. De Jong bestrijdt overigens dat er reeds een definitief akkoord ligt.