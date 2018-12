Entourage De Jong ‘wilde gezien worden’ met PSG: ‘Dit is bewust gedaan’

Frenkie de Jong lijkt op weg naar Paris Saint-Germain, dat volgens De Telegraaf 75 miljoen euro aan Ajax gaat betalen voor de middenvelder. Deze week werd Ali Dursun, zaakwaarnemer van de Ajacied, gefotografeerd in de Harbour Club in Amsterdam, waar hij samen met een delegatie van de Franse topclub om de tafel zat. Pierre van Hooijdonk en Arno Vermeulen denken dat het geen toeval is dat de foto uitlekte.

Henk Timmer, oud-doelman en momenteel zaakwaarnemer, denkt dat de deal zo goed als rond is. "Ja, ik denk wel dat het klaar is", aldus Timmer bij Studio Voetbal. "Als je en plein public gaat zitten met een hele entourage, dan wil je gezien worden.” Van Hooijdonk geeft aan dat het volgens hem nog geen gelopen koers is. "Het is niet handig om dan in de Harbour Club in Amsterdam te gaan zitten. Dan wil je misschien wel gefotografeerd worden. En als dat zo is, kun je dat doen om zo andere clubs te verleiden.”

De mening van Van Hooijdonk wordt gedeeld door Vermeulen. “Als je echt niet wil dat het naar buiten komt, huur je een kamer op de zesde verdieping van het Hilton Hotel en dan komt er geen foto naar buiten. Dit is bewust gedaan”, aldus Vermeulen, doelend op de foto van Dursun samen met Maxwell en Antero Henrique in de krant.

Vermeulen denkt dat er nog altijd meer kandidaten in de race zijn voor de handtekening van De Jong. "Ik denk dat Manchester City hem heel graag wil hebben en ook kan betalen. Iedereen speelt spelletjes in het wereldje en iedereen kan er baat bij hebben om de foto uit te lekken. Dan wordt de rest misschien wakker. Ik denk ook niet dat City snel zal afhaken en dat het een strijd wordt tussen hen en PSG. Van Barcelona hoor je niets", besluit hij.