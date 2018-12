River Plate legt in verlenging beslag op Copa Libertadores

River Plate heeft zondagavond ten koste van Boca Juniors beslag weten te leggen op de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League. De heenwedstrijd tussen de twee Argentijnse clubs eindigde in november in 2-2, waardoor de aartsrivalen in de tweede wedstrijd moesten winnen om beslag te kunnen leggen op de prijs. In het Santiago Bernabéu in Spanje trok River uiteindelijk aan het langste eind: 3-1.

De return tussen River en Boca zou eind november plaatsvinden in het stadion van eerstgenoemde club, maar werd afgelast na een aanval op de teambus van Boca. De bus werd bekogeld door supporters van River en daarbij raakten meerdere spelers van Boca gewond. De CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, besloot de wedstrijd uiteindelijk te verplaatsen naar Europa, vanwege de ongeregeldheden in Buenos Aires.

Het spel bij de return in Madrid was in de beginfase niet oogstrelend. Het duel stond in eerste instantie vooral bol van de stevige duels, waarbij er nauwelijks kansen werd gecreëerd. Naarmate de wedstrijd vorderde, werd vooral Boca gevaarlijk voor het doel van de rivaal. De volley van Pablo Pérez werd gestuit door Franco Armani, terwijl een afstandsschot rakelings langs de paal schoot. Het duel stevende af op een 0-0 ruststand, maar vlak voor de onderbreking sloeg Boca alsnog toe in het Santiago Bernabéu.

Een splijtende pass vanuit het middenveld scheurde de verdediging van River open, waarna Dario Benedetto een verdediger omspeelde en de bal achter Armani schoof: 0-1. Benedetto was in de eerste wedstrijd ook al trefzeker en is zodoende de eerste speler die in beide finaleduels van de Copa Libertadores scoort sinds 2010, toen Giuliano dat deed namens het Braziliaanse Internacional.

Na de thee voerde River Plate de druk op, waarna halverwege de tweede helft de beloning volgde. Na een prachtige aanval van River aan de rechterkant was Lucas Pratto het eindstation. De aanvaller kon eenvoudig binnenschieten: 1-1. Boca leek tien minuten voor tijd een penalty te krijgen, maar scheidsrechter Andrés Cunha opteerde voor een indirecte vrije trap, die vervolgens werd gekraakt door de muur.

Na negentig minuten was het nog altijd 1-1, waardoor er moest worden verlengd in Madrid. De verlenging was nog maar net begonnen of Boca moest verder met tien man na de tweede gele kaart voor Wilmar Barrios. River wist het numerieke voordeel uiteindelijk in de tweede helft van de verlenging uit te buiten. Juan Quintero zorgde met een prachtige poeier voor de 2-1. Boca was even later toch nog dicht bij de gelijkmaker bij een poging van Leonardo Jara, maar Gonzalo Martinez besliste vlak daarna het duel in het voordeel van River: 3-1.