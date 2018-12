Marcel Keizer wint opnieuw ruim met Sporting; Bas Dost op schot

Sporting Portugal heeft opnieuw gewonnen onder leiding van trainer Marcel Keizer. Zondagavond was de ploeg uit Lissabon voor eigen publiek met 4-1 te sterk voor laagvlieger Desportivo Aves. Met twee doelpunten was Bas Dost de grote man aan de kant van Sporting. Door de overwining blijft het team van Keizer in het spoor van koploper FC Porto, dat twee punten meer heeft.

Sporting, waar behalve Dost ook Nemanja Gudelj aan de aftrap verscheen, begon niet goed aan de wedstrijd. De bezoekers kwamen na een kwartier spelen namelijk op voorsprong. Een indraaiende vrije trap van de Braziliaanse verdediger Rodrigo werd onhoudbaar binnen gekopt door Rodrigo Defendi. Sporting zou nog voor rust orde op zaken stellen en met een 2-1 voorsprong gaan rusten.

In de veertigste minuut kreeg de thuisploeg een strafschop en deze werd benut door Dost. Op slag van rust was het Nani die de 2-1 maakte. De Portugees werd aangespeeld door Bruno Fernandes en schoot van een meter of twintig van het doel knap raak. Direct na de thee werd de score verder uitgebreid en was het opnieuw Dost die het net vond. De Nederlandse aanvaller werd bediend vanaf de zijkant en kopte knap raak.

Na 55 minuten spelen moest Sporting verder met een man minder nadat Marcos Acuna zijn tweede gele kaart van de avond ontving. Ondanks dat Aves met een man meer speelde, was het Sporting dat de 4-1 wist te maken. Na een steekpass van Fernandes ging Abdoulay Diaby er op de rechterflank vandoor. Hij drong het strafschopgebied binnen en liet André Ferreira kansloos.