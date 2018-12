Dusan Tadic: ‘Hij nam best een hoop verkeerde beslissingen, vond ik’

Ajax won zaterdagavond met 1-4 van PEC Zwolle, waardoor de Amsterdammers in het spoor bleven van koploper PSV. Dusan Tadic erkent dat het duel in Zwolle zwaar was. “Het was zeker geen makkelijke wedstrijd en de spelers van Zwolle zaten er soms fel bovenop”, zegt de Servische aanvaller in gesprek met Ajax Life.

“Het was sowieso een lastige pot om te spelen, ook door andere factoren zoals de harde wind, de regen en het kunstgras”, vervolgt Tadic, die de tegenstander soms wel erg agressief vond. “De scheidsrechter (Jochem Kamphuis, red.) bepaalt de grens, maar ik vond niet dat hij ons beschermde en te veel toeliet. Hij nam best een hoop verkeerde beslissingen, vond ik.”

Matthijs de Ligt beging in het begin van de wedstrijd een overtreding op Kinsgsley Ezihibue. De aanvaller leek alleen op doelman André Onana af te stormen, maar De Ligt trok aan de noodrem. Kamphuis besloot het bij een gele kaart te houden, terwijl iedereen bij PEC Zwolle riep om rood voor De Ligt. Tadic vond een gele kaart afdoende.

“Het was een overtreding, maar Ezihibue was niet doorgebroken. Hij tikte de bal al te ver voor zich uit en hij had er volgens mij nooit meer bij gekund. Onana had die bal sowieso gehad. Als Ezihibue de bal korter bij zich had gehouden, dan was het mogelijk een ander verhaal geweest”, zo stelt de ervaren aanvaller van Ajax.