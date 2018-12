AC Milan morst punten tegen Torino en mist aansluiting met top drie

AC Milan is er zondagavond voor eigen publiek niet in geslaagd om te winnen van Torino. De ploeg van trainer Gennaro Gatusso kwam in de eerste helft een aantal keer goed weg, maar liet na rust verschillende kansen liggen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Gescoord werd er niet in Milaan, waardoor Torino een punt mee naar huis neemt: 0-0.

Torino begon sterk in het San Siro en kreeg al vroeg in de wedstrijd een enorme kans om op voorsprong te komen. In de vijfde minuut kopte Iago Falque op aangeven van Cristian Ansaldi van dichtbij hard op doel, maar het was Gianluigi Donnarumma die met een indrukwekkende reflex de 0-1 voorkwam. Aan de andere kant was Gonzalo Higuaín dicht bij een doelpunt. De Argentijnse spits, die na een schorsing terugkeerde in de basis, wist Salvatore Sirigu niet te passeren.

Dat halverwege de brilstand nog op het scorebord stond had Milan te danken aan Donnarumma. De Italiaanse sluitpost bracht fraai redding op een inzet van Andrea Belotti. Onderweg werd de bal nog van richting veranderd door Cristian Zapata, maar Donnarumma wist opnieuw een tegentreffer te voorkomen. In de tweede helft waren de beste kansen voor Milan, maar met name Higuaín en Patrick Cutrone waren ongelukkig in de afronding. Door het gelijkspel blijft Milan steken op 26 punten. De achterstand op koploper Juventus is opgelopen naar zeventien punten.