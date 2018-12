‘AZ gaat afscheid nemen van John van den Brom’

AZ en John van den Brom gaan aan het eind van dit seizoen uit elkaar, zo weten het Algemeen Dagblad en De Telegraaf zondagavond te melden. Het is de bedoeling dat zijn assistent Arne Slot de taken van de hoofdcoach in de toekomst gaat overnemen. Het contract van Van den Brom bij de Alkmaarders loopt aan het eind van het seizoen af. Van den Brom zou al een oriënterend gesprek hebben gehad met FC Utrecht.

Van den Brom is sinds de zomer van 2014 eindverantwoordelijke bij de Eredivisionist en heeft in de loop der jaren veel lof ontvangen voor de manier van spelen van AZ. De Alkmaarders behaalden een aantal keren Europees voetbal, maar een prijs werd nooit gewonnen onder de 52-jarige hoofdtrainer. Vorig seizoen eindigde AZ knap als derde in de Eredivisie.

Dit seizoen verloopt het minder goed bij de formatie uit Alkmaar. Mede door de verkopen van Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh heeft AZ afgelopen zomer veel kwaliteit ingeleverd. AZ staat momenteel op de zesde plek in de Eredivisie, met 22 punten uit 15 duels. Twee seizoenen geleden was de positie van Van den Brom ook al wankel door de mindere resultaten, maar toen besloot de club door te gaan met de coach.

AZ werd in het begin van de huidige voetbaljaargang Europees uitgeschakeld door Kairat Almaty uit Kazachstan. De start van het Eredivisie-seizoen verliep in eerste instantie goed met overwinningen tegen NAC Breda en FC Emmen, maar tegenvallende resultaten tegen onder meer Heracles Almelo, sc Heerenveen en Willem II zorgden uiteindelijk voor een mindere klassering in de Eredivisie.