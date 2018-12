Verbazing om overtredingen De Ligt en Promes: ‘Dit is al decennialang rood’

Reinold Wiedemeijer vindt dat enkele scheidsrechters dit weekend tegenvielen. De oud-arbiter oordeelt onder meer hard over de beslissing van Jochem Kamphuis om Matthijs de Ligt tijdens de wedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle te bestraffen met slechts geel, terwijl ook de ommezwaai van Serdar Gözübüyük bij het duel tussen VVV-Venlo en FC Groningen niet wordt gewaardeerd door de voormalig leidsman.

De Ligt haalde zaterdag bij het uitduel met PEC Zwolle (1-4) na vijf minuten tegenstander Kingsley Ehizibue onderuit. De aanvaller leek op weg naar een doelpunt, waardoor zowel de spelers als technische staf van de thuisploeg vroegen om een rode kaart. Kamphuis hield het echter bij geel, een besluit waar videoscheidsrechter Dennis Higler zich in kon vinden. Wiedemeijer begrijpt niet dat De Ligt niet van het veld is gestuurd.

"Dit is al decennialang een rode kaart, het is echt niet zo moeilijk. Dit moet je als scheidsrechter wel herkennen. Dit is het ontnemen van een duidelijke scoringskans", aldus Wiedemeijer bij FOX Sports. De oud-arbiter denkt dat Kamphuis een excuus zoekt om geen rood te geven. "Rood is niet de meest makkelijke kleur. Je probeert altijd te zoeken: waar is die bal? Is Onana er misschien wat eerder bij? Dan kun je met geel leven. Maar de VAR zit hier overduidelijk fout. Hij twijfelde, daarom greep hij niet in.”

Dat Gözübüyük tijdens het duel van VVV met Groningen een rode kaart van Jerold Promes, na het bekijken van de beelden, omzette in een gele kaart, vond Wiedemeijer ook apart. De oud-scheidsrechter vond de overtreding op Ritsu Doan rood waard. “De speler komt op een dusdanig hoge snelheid aan en doet dat been ook nog omhoog. Hij geeft hem niet de bekende doodschop, maar hij kegelt hem zo hard omver...”