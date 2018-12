Ferdinand en Cole oordelen hard over ‘twijfelgeval’ in uitgelekte video

Rio Ferdinand analyseerde zaterdag samen met Joe Cole en Nedum Onuoha de wedstrijd tussen Chelsea en Manchester City (2-0) bij BT Sport. Vlak voordat het programma weer live op televisie was, bespraken ze de fouten van Kyle Walker tijdens het duel op Stamford Bridge. Een video daarvan is uitgelekt op Twitter, waarbij vooral Ferdinand harde kritiek levert op zijn landgenoot.

De analisten in kwestie bespraken de openingstreffer van N'Golo Kanté, waarbij Walker Willian uit het oog verloor. “Kijk naar Kyle Walker. Hij slaapt. Kijk dan naar hem. Het is ook bij de nationale ploeg van Engeland zo. Als hij speelt, is hij altijd een twijfelgeval op topniveau”, zo stelt de oud-verdediger van onder meer Manchester United vast.

Cole kan zich vinden in de mening van Ferdinand. “Iedereen praat erover dat Manchester City perfect is. Het is niet perfect! Ze geven je dit bijvoorbeeld cadeau. Manchester City gunt je altijd de tegenaanval, omdat Walker als buitenspeler fungeert.” Ferdinand onderstreept de mening van Cole en ziet aardig wat zwaktes bij Manchester City.

“Je weet dat je altijd een mogelijkheid hebt tegen Manchester City, maar je moet wel klinisch zijn, zoals Chelsea was. Je moet er de ballen voor hebben”, aldus de voormalig topverdediger. “Dat is waarom de goede ploegen Manchester City pijn kunnen doen, want zij hebben spelers als bijvoorbeeld Eden Hazard”, voegt Cole eraan toe.