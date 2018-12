John de Wolf deelt transfergerucht: ‘Zo liggen de lijntjes’

FC Groningen is bezig met de komst van Hüseyin Dogan, stelt John de Wolf. De analist zegt zondag in gesprek met Hélène Hendriks bij FOX Sports dat de aanvallende middenvelder annex aanvaller van TOP Oss nadrukkelijk op de radar staat van de Trots van het Noorden. Dogan wordt in Groningen gezien als de mogelijke opvolger van Ritsu Doan.

De Wolf analyseerde zondag de wedstrijd tussen VVV-Venlo en Groningen (0-0) en rond het duel in De Koel deelde de oud-verdediger van beide clubs een primeur. “Er is inderdaad wat interesse, hebben we net gehoord. Je weet nooit in hoeverre dit waar is. Maar het is een 'gabbertje' van Mimoun Mahi (ook opgeleid door Sparta, red.), zo liggen de lijntjes."

Groningen houdt rekening met een vertrek van Doan, die al in verband wordt gebracht met verschillende buitenlandse clubs. "Dogan is net als Doan een nummer tien. En ik denk dat hij klaar is om de volgende stap te zetten. Hij zal in ieder geval willen bewijzen dat hij er klaar voor is”, aldus De Wolf, die Dogan kent van zijn tijd als assistent-trainer bij Sparta.

Dogan staat momenteel tot volgend jaar zomer onder contract in Oss, waar hij bezig is aan zijn tweede seizoen. In 49 wedstrijden voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft Dogan 17 keer gescoord en 3 keer een medespeler in stelling gebracht. Doan werd afgelopen zomer definitief ingelijfd door de club van trainer Danny Buijs en ligt nog tot medio 2021 vast.