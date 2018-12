De Boer en Berghuis zwaar onder de indruk: ‘Hij heeft grote kwaliteiten’

Steven Berghuis eiste zondagmiddag bij het uitduel van Feyenoord met FC Emmen (1-4) de hoofdrol op. De aanvaller miste een strafschop, maar produceerde ook een doelpunt en twee assists. Berghuis dacht zelf twee keer te hebben gescoord, maar het doelpunt kwam op naam van Jan-Arie van der Heijden. "De dikke kuiten van Jan-Arie", lacht Berghuis na afloop bij FOX Sports.

"Het is geen probleem, ik ben net zo blij. Het was fifty-fifty, een assist voor mij en een goal voor hem”, aldus Berghuis, die bij een hoekschop bier over zich heen kreeg gegooid door supporters van de thuisploeg. "Een fanatiek hoekje daar. Het hoort er een beetje bij. Dat ik de 0-2 maakte was niet daarom, dat heb ik er niet voor nodig.”

Berghuis genoot van de samenwerking met Orkun Kökcü, die zijn Eredivisie-debuut maakte. "Ik ben blij voor die jongen. Hij heeft grote kwaliteiten, hij brengt de bal makkelijk van het middenveld naar de aanval. Daardoor krijg je drie, vier seconden meer tijd om je man op te zoeken. Voor mij, Sam (Larsson, red.) en Dylan (Vente, red.) is dat enorm belangrijk. We zagen het al op de training en ik ben blij dat hij het nu heeft kunnen laten zien."

Ronald de Boer is ook onder de indruk van de middenvelder. "Kökcü houdt het spel simpel, maar heeft telkens goede dreiging en houdt goed het overzicht. Hij houdt het simpel maar kan, ook als hij in het nauw zit, zichzelf vrijspelen. Hij maakte vanmiddag ook een fantastisch doelpunt. Nu begrijpen we misschien wel waarom Giovanni van Bronckhorst hem heeft gebracht", aldus de analist.