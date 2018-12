Stand Eredivisie na speelronde 15: NAC neemt afscheid van laatste plaats

Speelronde vijftien in de Eredivisie heeft in de top voor geen verrassingen gezorgd. PSV, Ajax en Feyenoord maakten geen fout en wonnen van respectievelijk Excelsior (6-0), PEC Zwolle (1-4) en FC Emmen (1-4). De voorsprong van de koploper op achtervolger Ajax blijft twee punten, terwijl Feyenoord zeven punten minder heeft dan de lijstaanvoerder. In de kelder van de heeft NAC Breda na een 2-1 overwinning op Vitesse de rode lantaarn overgedragen aan De Graafschap.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 14 0 1 46 42 2 Ajax 15 13 1 1 42 40 3 Feyenoord 15 11 2 2 17 35 4 FC Utrecht 15 7 4 4 8 25 5 Heracles Almelo 15 7 2 6 -1 23 6 AZ 15 6 4 5 5 22 7 Vitesse 15 6 4 5 5 22 8 sc Heerenveen 15 5 5 5 0 20 9 VVV-Venlo 15 5 5 5 -4 20 10 Fortuna Sittard 15 4 4 7 -3 16 11 Willem II 15 4 4 7 -7 16 12 ADO Den Haag 15 4 4 7 -14 16 13 Excelsior 15 4 4 7 -18 16 14 FC Groningen 15 4 2 9 -9 14 15 PEC Zwolle 15 4 2 9 -11 14 16 FC Emmen 15 3 5 7 -16 14 17 NAC Breda 15 3 2 10 -19 11 18 De Graafschap 15 3 2 10 -21 11