Bale beëindigt langste droogte ooit in LaLiga en schiet Real naar zege

Real Madrid heeft zondag een minimale en moeizame overwinning geboekt op Huesca, de nummer laatst van LaLiga. De ploeg van Santiago Solari speelde geen grootse wedstrijd en won dankzij een vroege treffer van Gareth Bale: 0-1. Het was voor Real de vierde opeenvolgende zege in officële duels. De Koninklijke neemt de vierde plek over van Deportivo Alavés; koploper Barcelona heeft een voorsprong van vijf punten.

Het was de eerste keer dat Real Madrid en Huesca elkaar troffen in officieel verband. Van de voorgaande zes wedstrijden tegen LaLiga-debutanten verloor de Koninklijke er drie, maar in Estadio El Alcoraz zag het er al gauw goed uit. In de achtste minuut werd Alvaro Odriozola bereikt door Marcos Llorente, waarna de opgestoomde rechtsback een lange voorzet richting Bale afleverde. De Welshman nam de bal zorgvuldig uit de lucht met het linkerbeen en schoot raak. Het was voor Bale zijn eerste competitiedoelpunt in 802 minuten, waarmee hij een einde maakte aan zijn langste droogte ooit in LaLiga.

Huesca speelde evenwel beter dan de stand op de ranglijst zou doen vermoeden. De hekkensluiter van LaLiga liet zich na de vroege tegentreffer een aantal keer gelden in aanvallend opzicht; zo werd Thibaut Courtois door Ezequiel Ávila tot een redding gedwongen na een kwartier spelen. Beide ploegen gingen de rust in met het gevoel dat er meer uit de eerste helft te halen was. Direct na de onderbreking was Huesca opnieuw dicht bij de gelijkmaker: Gonzalo Melero knikte rakelings naast op aangeven van David Ferreiro. Een heerlijk schot van Ferreiro zelf, na een scherpe counter, was even daarna een prooi voor Courtois.

Twintig minuten voor tijd had Bale de wedstrijd moeten beslissen. De maker van de 0-1 stond plots vrij voor Aleksandar Jovanovic nadat de keeper de bal slordig verwerkte. Via de arm van de keeper zeilde het daaropvolgende schot van Bale echter naast. In de slotfase wist Huesca het Real niet moeilijk genoeg te maken, ondanks een halve volley van Cucho Hernández en een gevaarlijke vrije trap van Moi Gómez. Daardoor blijft de ploeg met zeven punten onderaan staan; de 'veilige' nummer veertien Villarreal heeft het dubbele puntenaantal.