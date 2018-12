Buijs spuwt gal over ‘arrogante koning’: ‘Daar erger ik me kapot aan’

Het besluit van scheidsrechter Serdar Gözübüyük om de rode kaart voor Jerold Promes tijdens het duel tussen VVV-Venlo en FC Groningen (0-0) zondagmiddag in te ruilen voor een gele prent, zorgt voor onvrede bij Danny Buijs. De trainer van de Trots van het Noorden vond de arbiter slecht voor de dag komen in De Koel.

“Ik vond het een overtreding. Het is niet aan mij om een tegenstander een rode kaart aan te praten. Het is aan anderen om daarover te oordelen” zegt de trainer na afloop in gesprek met FOX Sports. “Hij had totaal niet de intentie de bal te raken en was veel te laat. Waarschijnlijk had de VAR (Siemen Mulder, red.) ook een slechte dag, want die fluistert de scheidsrechter wat in.”

“Gözübüyük ging zelf kijken en het is dus zijn beslissing”, aldus Buijs, die begrijpt dat de arbitrage fouten kan maken. “Maar geef het toe en ga niet met een arrogante uitstraling op het veld lopen alsof je de koning bent. Daar erger ik me kapot aan. Je moet respect hebben voor de scheidsrechter. Wij moeten in de spiegel kijken want het was een heel matige wedstrijd van ons. Maar het gaat om de houding.”

Maurice Steijn wilde niet al te diep ingaan op de kwestie. “Nu ik de beelden terugzie, vind ik dat hij gewoon te laat is. Daarna is het de interpretatie van de VAR dat het een gele kaart is. Ik moet wel zeggen dat ik het sterk vond van de scheidsrechter dat hij op zijn beslissing durft terug te komen. Ik ben blij dat het geen rode kaart oplevert”, stelt de trainer van VVV.